Dan de alta a Rodrigo Rojas Vade a la espera de exámenes toxicológicos en medio de la investigación

El exconvencional estuvo dos semanas hospitalizado, primero en el Hospital San Juan de Dios y luego en el Hospital San José de Melipilla.

Este jueves, Rodrigo Rojas Vade recibió el alta médica tras pasar dos semanas hospitalizado luego de ser encontrado inconsciente en la Ruta 78.

En aquel momento, el exconvencional tenía manos y pies amarrados, además presentaba golpes en la cara y estaba rociado con diluyente y rayados políticos en los brazos.

Tras eso, Rojas Vade fue derivado al Hospital San Juan de Dios, donde estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ahí y tras recuperar la conciencia el viernes 13 de marzo, fue interrogado por la PDI, que ya investigaba un posible autoataque, sin embargo, su respuesta fue que no recordaba nada.





Rápida mejora en hospital de Melipilla y alta médica

Durante esta semana Rojas Vade fue trasladado al Hospital San José de Melipilla, donde tras presentar una “mejoría sostenida” fue dado de alta tras dos días hospitalizado.

La Tercera informó que aún están pendientes los exámenes toxicológicos que le realizaron las policías en medio de la investigación.