Contraloría inició auditoría por pagos a trabajadores de la OPE: Esta fue la respuesta del gobierno

A través de un comunicado, el gobierno negó “gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo” en los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

El gobierno se refirió al procedimiento que lideró este jueves Contraloría General de la República en La Moneda, luego que se diera a conocer que 11 integrantes de la Oficina del Presidente Electo (OPE) habrían recibido pagos desde el Palacio de gobierno antes de asumir.

Según consignó La Segunda, este trabajo pagado correspondería a los meses de enero, febrero y marzo, previo a la asunción del presidente José Antonio Kast.

Por lo tanto, el órgano fiscalizador inició una auditoría por presunto uso de recursos públicos fuera de fecha.





La respuesta del gobierno por auditoría de la Contraloría

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente confirmó que funcionarios de la Contraloría se constituyeron este jueves en las oficinas de la Dirección Administrativa de la Presidencia “con el objeto de revisar pagos efectuados a personal y otros gastos asociados con la Oficina del Presidente Electo”.

“Al respecto, señalar que, no hay gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo“, afirmaron desde el Ejecutivo.

En ese sentido, especificaron que estos “gastos en personal” se realizaron “en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes”.

“En 2022, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 19, incluyendo a las ex Ministras Izkia Siches y Antonia Orellana, quienes desempeñaron funciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022. En el 2026, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 11″, agregaron.

“La Dirección Administrativa de la Presidencia colaborará con la Contraloría General de la República para proveer de los medios de información necesarios para el buen resultado de este cometido”, cerró la declaración.