Contraloría descartó irregularidades por almuerzo servido por Primera Dama en casino de La Moneda

El pronunciamiento se originó luego de una solicitud realizada por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien pidió esclarecer si existían protocolos para el ingreso de autoridades o visitantes al casino presidencial.

La Contraloría General de la República descartó este miércoles la existencia de irregularidades administrativas o sanitarias, tras una denuncia relacionada con la participación de la Primera Dama, María Pía Adriasola, en el servicio de almuerzo del casino del Palacio de La Moneda.

El pronunciamiento se originó luego de una solicitud realizada por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien pidió esclarecer si existían protocolos para el ingreso de autoridades o visitantes al casino presidencial y si los hechos denunciados podían constituir una infracción o derivar en procedimientos disciplinarios.





Contraloría descartó irregularidades por entrega de almuerzo en La Moneda

De acuerdo al dictamen N° D292/2026, emitido por la contralora general Dorothy Pérez, la Dirección Administrativa de la Presidencia explicó que la situación ocurrió un día después de la ceremonia oficial de cambio de mando, cuando Adriasola recorrió dependencias de La Moneda y saludó espontáneamente a funcionarios del casino.

Según el documento, la Primera Dama “colaboró en la distribución de alimentos a algunos funcionarios presentes en el lugar”, aunque se precisó que aquello “no implicó una intervención en el proceso de elaboración o preparación de los alimentos” , sino únicamente “una colaboración puntual en la etapa final del servicio”.

La autoridad también descartó riesgos sanitarios. En su informe, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana concluyó que “la situación denunciada debe ser apreciada con un criterio de razonabilidad y proporcionalidad”.





Además, no se acreditó “una vulneración concreta a la normativa sanitaria, un riesgo efectivo o una transgresión verificable de los procedimientos de control”.

En esa línea, la Seremi sostuvo que los antecedentes daban cuenta de “una actuación breve, espontánea, aislada y sin incidencia en la inocuidad de los alimentos ni en la continuidad del servicio”, concluyendo que “la actividad denunciada no representa ningún riesgo potencial a la salud de los funcionarios”.

La Contraloría añadió que, tras revisar los antecedentes y considerar una visita al recinto, no se constató ninguna afectación a las condiciones sanitarias del servicio ni incumplimientos normativos por parte de los organismos involucrados.

Asimismo, el organismo señaló que la Dirección Administrativa de la Presidencia acompañó los procedimientos operativos del “Manual de Aseguramiento de Calidad del Servicio de Alimentación del Palacio de La Moneda”, junto con el reglamento que regula los servicios de alimentación de la Presidencia.

“Del análisis de todos los antecedentes, no se advierte algún reproche de juridicidad en torno a lo obrado por las entidades públicas requeridas”, concluyó el organismo fiscalizador.