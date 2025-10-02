Conmoción en Pitrufquén: Niña de dos años fallece tras ser atropellada por un bus escolar - Chilevisión

Todo ocurrió cuando un bus del Liceo particular subvencionado Quinque fue a dejar a su domicilio a tres alumnos del establecimiento, los cuales son hermanos, y terminó impactando a la menor.

Un lamentable accidente ocurrió en Pitrufquén, región de La Araucanía, donde una niña de solo dos años y ocho meses perdió la vida.

La tragedia ocurrió en el sector Canta Rana de Faja Máisan, a pocos metros del domicilio de la pequeña, informó Radio Bío Bío.

