Conmoción en Pitrufquén: Niña de dos años fallece tras ser atropellada por un bus escolar - Chilevisión

Todo ocurrió cuando un bus del Liceo particular subvencionado Quinque fue a dejar a su domicilio a tres alumnos del establecimiento, los cuales son hermanos, y terminó impactando a la menor.
Un lamentable accidente ocurrió en Pitrufquén, región de La Araucanía, donde una niña de solo dos años y ocho meses perdió la vida.
La tragedia ocurrió en el sector Canta Rana de Faja Máisan, a pocos metros del domicilio de la pequeña, informó Radio Bío Bío.
Todo ocurrió cuando un bus del Liceo particular subvencionado Quinque llegó hasta ese lugar para dejar en su domicilio a tres alumnos del establecimiento, los cuales son hermanos.
En ese momento y por causas que se investigan, la niña —hermana de los escolares que descendían del vehículo— fue impactada por el bus, lo cual resultó fatal, provocando su fallecimiento inmediato en el lugar.
El citado medio indicó que el conductor del bus quedó en libertad, mientras se desarrolla la investigación a cargo de Carabineros y del equipo especializado de la SIAT. En tanto, la Fiscalía determinó que deberá esperar una citación en el marco de la indagatoria.