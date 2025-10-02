“Confesó el delito de forma burlesca”: Joven mató a la gata de su abuela en Lebu y metió cuerpo en una bolsa - Chilevisión

El sujeto fue detenido en la comuna de Lebu por un grave caso de maltrato animal.

Un joven de 18 años fue detenido en la comuna de Lebu, región del Biobío, por un grave caso de maltrato animal.

El sujeto está acusado de asesinar a la gata de su abuela, una mujer de 72 años con quien reside. Según los antecedentes del caso, la adulta mayor se encontraba buscando al animal hasta que finalmente lo encontró sin vida dentro de una bolsa en la leñera de su vivienda.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Joven confesó el crimen burlandose

De acuerdo a la investigación que lleva adelante la Fiscalía, se indicó que el individuo le confesó a su familiar de manera "burlesca" que fue él quien mató al gato.