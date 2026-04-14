Conductor se quedó dormido: Impacto por camión que fue consumido por el fuego en Ruta 5

La causa del accidente habría sido la fatiga al volante, ya que el chofer manifestó haberse quedado dormido mientras manejaba.

Un grave hecho ocurrió durante esta jornada cuando un camión de carga fue consumido por las llamas tras un violento accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte, comuna de Ovalle, región de Coquimbo.

El siniestro se produjo alrededor de las 07:00 horas en el kilómetro 396, a la altura del sector Quebrada Seca, y debido al fuego y humo se suspendió el tránsito en ambos sentidos.

De acuerdo a lo publicado por el medio local Epicentro Chile, la causa del accidente habría sido la fatiga al volante, ya que el chofer manifestó haberse quedado dormido mientras manejaba.





Por este motivo, el camión terminó impactando contra una barrera de contención y provocando el incendio que se propagó rápidamente.

A pesar de la gravedad del hecho, el conductor resultó ileso y logró abandonar la cabina por sus propios medios y no se reportaron otras personas ni vehículos involucrados en el incidente.

Tras intensos trabajos en la ruta Transporte Informa Región de Coquimbo indicó que se habilitó el tránsito en dirección al sur. En cambio, siguen las obras de despeje de la pista en dirección al norte.