Conductor de bus Red que causó muerte de joven en accidente dio positivo a cocaína y THC
La colisión frontal entre un bus del sistema Red y un camión aljibe terminó con un pasajero fallecido y otras cinco personas con lesiones graves.
El conductor del bus del sistema RED que provocó un accidente de tránsito donde resultó fallecido un joven de 21 años arrojó positivo en el test de drogas al que fue sometido tras el siniestro.
El sujeto pasará a control de detención en horas de esta tarde por el delito de conducción bajo la influencia de substancias estupefacientes con resultado de muerte.
En concreto, dio positivo a cocaína y THC (marihuana) en el narcotest, por lo que este miércoles en la mañana pasará a control en el 1° Juzgado de Garantía de Santiago.
En relación al accidente que se produjo con un camión aljibe, pericias de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) establecieron que él fue el responsable directo del accidente.
El trágico hecho ocurrió pasadas las 09:00 horas a un costado del Cementerio Canaán y, además del fallecido, dejó a otras cinco personas lesionadas en estado grave que fueron trasladadas hasta diversos recintos asistenciales.
Por razones que se investigan, el bus del transporte público, correspondiente a la línea J07, traspasó el eje central de la vía e impactó directamente contra un camión aljibe.