Condenan a “Lucho Plátano” a cadena perpetua por crimen de comisario de la PDI y otros 3 homicidios
Luis Vásquez obtuvo otros 61 años por 3 homicidios consumados, 4 frustrados, además de tráfico de drogas y porte de arma de fuego prohibidas.
El Sexto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó a presidio perpetuo a Luis Vásquez, más conocido como Lucho Plátano, por el homicidio del comisario de la PDI, Daniel Valdés.
Además, el tribunal estableció una pena adicional de 61 años de cárcel por tres homicidios consumados, cuatro frustrados, tráfico de drogas y porte de arma de fuego.
“La Fiscalía Metropolitana Sur obtuvo sentencia condenatoria contra acusado Lucho Plátano de presidio perpetuo por robo con homicidio contra funcionario PDI”, informó el Ministerio Público en X.
— Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) March 31, 2026
Fiscalía valoró condena de Lucho Plátano
El fiscal Milibor Bugueño se declaró “conforme con lo solicitado durante este juicio oral, pero además por las distintas pruebas rendidas”, pues dijo que la sentencia entrega “un poco de tranquilidad a las distintas víctimas”.
“No solo las víctimas directas, sino a la población en donde ocurrieron la mayoría de estos delitos. Hubo víctimas que indicaron que el lugar (del crimen del comisario Valdés) no fue el mismo después de esta balacera”.
Al ser consultado si estaba conforme por una de las condenas por homicidio consumado, que fue de cinco años y un día de cárcel, el persecutor adelantó que revisarán el fallo antes de tomar una decisión.