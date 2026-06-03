“Compromiso familiar ineludible”: Diputado Kunstmann explicó su viaje al Caribe durante semana distrital

El parlamentario del Partido Republicano insistió en que se trató de un viaje familiar planificado e informado con anticipación, y aseguró que la explicación que dio sobre que trabajaba de “lunes a miércoles” fue malentendida.

Leandro Kunstmann, diputado del Partido Republicano por la región de Los Ríos, salió a explicar la polémica que generaron sus declaraciones luego de las críticas que recibió por un viaje que hizo al Caribe durante la semana distrital de fines de mayo.

“Uno va a recibir críticas porque sí y porque no. Estoy mandatado a hacer mi trabajo de lunes a miércoles , que son las sesiones en que nosotros tenemos comisiones”, declaró, levantando una nueva controversia por sus dichos.

Cabe recodar que durante el periodo en que el parlamentario salió del país, debía realizar labores relacionadas con su cargo y su trabajo legislativo en terreno, ya que esos días no hay sesiones de Sala ni de comisiones en el Congreso justamente para facilitar el trabajo en la zona que representa.





La singular defensa del diputado despertó aun más críticas por parte de los parlamentarios de la Cámara Baja.

Diputado aclaró sus dichos por viaje al Caribe

Tras la nueva polémica, el diputado Leandro Kunstmann se defendió argumentando que fue un viaje a República Dominicana que estaba planificado con antelación junto a sus padres y hermanos.

“Este viaje se da en un contexto del cumpleaños número 70 de ambos, mis padres que cumplen este año, 70 años, y nos hicieron un regalo después de mucho tiempo de planificación para poder celebrar los 15 miembros de nuestra familia el cumpleaños de ellos en este viaje”, expuso.

Según insitió en remarcar, “esto era un compromiso familiar adquirido desde allá hace mucho tiempo, yo realicé todas las consultas, esto fue informado desde un principio a la bancada, a nuestro jefe de bancada, también a don Miguel Landero, al cual se le hicieron todas las consultas pertinentes, con respecto a cómo había que hacer, digamos, este trámite administrativo”.

“Uno entiende, y vuelvo a repetir, entiende el reproche moral, pero siempre hubo un compromiso familiar ineludible que yo tenía que cumplir, no solamente con mis propias hijas, sino que también con mi familia y mis hermanos”, agrregó.

Respecto a su declaración sobre que desempeñaba funciones “de lunes a miércoles” señaló que “lo he demostrado con creces desde marzo, desde que yo asumí, desde mucho antes, desde cuando yo era concejal, que el trabajo es 24/7 y de lunes a domingo“.

“Se me sacó de contexto, yo lo entiendo, pido disculpas al respecto, y el trabajo se hace siempre. La semana que yo no estuve, también estuvo mi equipo parlamentario desplegado por la región de Los Ríos”, reclacó Kunstmann.

Finalmente, el parlamentario del Partido Republicado aseguró que durante la semana en estuvo de viaje familiar “realizamos distintos oficios de fiscalización, estuvimos realizando distintas diligencias para la Municipalidad de Lanco, por ejemplo, en Contraloría”.