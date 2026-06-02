¿Cómo se aplicará en colegios? Así se despachó a Ley el proyecto de Escuelas Protegidas

Aunque quedó lista para su promulgación, legisladores del PS, FA y el PPD recurrirán al Tribunal Constitucional tras asegurar que la normativa podría vulnerar garantías fundamentales.

Con 105 votos a favor y 45 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este martes las modificaciones del Senado y despachó a ley el proyecto Escuelas Protegidas, que busca implementar nuevas medidas de seguridad en las comunidades educativas.

El proyecto, entre otras cosas, permitirá a los sostenedores incorporar en sus reglamentos interno s medidas como revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas.

Así se aplicará en establecimientos

El Senado añadió que se podrá solicitar al estudiante mostrar o vaciar el contenido de los bolsillos. Así, de encontrarse elementos potencialmente peligrosos, se deberá comunicar de a los padres y apoderados, así como a Carabineros o PDI.

El Senado también modificó qué ocurre en caso de negativa del estudiante a la revisión: si persiste incluso en presencia de sus apoderados, estos deberán retirar las pertenencias y el sostenedor deberá informar a la Oficina Local de la Niñez.

Sobre la pérdida de gratuidad en la educación superior, la norma establece que no podrán recibirla los estudiantes condenados por delitos que atenten contra la vida, contra la propiedad, pública o privada, y la integridad física o la indemnidad sexual de las personas.





En el caso de condenas contra la propiedad, ahora se acotó que deben corresponder a delitos cometidos en establecimientos educacionales, instituciones de educación superior o sus inmediaciones.

Finalmente, los adultos condenados por delitos cometidos en contra de un profesional o asistente de la educación tendrán prohibición de celebrar contratos con el Estado por 3 años.

Asimismo, los reglamentos internos podrán suspender el derecho de ingreso a los establecimientos de los padres o apoderados que hayan agredido física o verbalmente, o por medios digitales, a un funcionario del plantel o a un estudiante.

Oposición irá al Tribunal Constitucional

A pesar de su aprobación, diputados del Partido Socialista, Frente Amplio y el Partido Por la Democracia (PPD) presentaron reservas de constitucionalidad para tres artículos.

Al respecto, los parlamentarios cuestionan la restricción del beneficio de la gratuidad universitaria y advierten que la revisión de pertenencias podría vulnerar derechos fundamentales.

En respuesta, la ministra de Educación declaró: “Pensamos que la reserva de constitucionalidad es parte del proceso, los parlamentarios están en su legítimo derecho de poder recurrir a este tipo de instancias, pero nosotros estamos tranquilos”.

Con este resultado, la ley queda lista para su promulgación, aunque su implementación podría enfrentar un nuevo capítulo si la oposición concreta el requerimiento ante el Tribunal Constitucional.