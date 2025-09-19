Comandante Iturriaga ante casos de narcotráfico en FFAA: “Son verdaderos traidores” - Chilevisión

Este viernes, minutos antes del inicio de la Parada Militar 2025, el comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, afirmó que no se puede hablar de una vinculación institucional con el narcotráfico, sino que de “verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro” y que calificó como delincuentes que han traicionado a la institución. Reconoció que “es muy feo darse cuenta que militares profesionales finalmente caen en la corrupción”, pero enfatizó que se han reforzado medidas preventivas, especialmente en el área de contrainteligencia.