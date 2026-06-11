Cierran ingreso a Ruta 5 desde Costanera Norte: Camión destruyó túnel tras caída de carga

El acceso ha permanecido cerrado por más de una hora durante la mañana de este jueves tras el accidente.

Un accidente se produjo durante la mañana de este jueves en el túnel que conecta la Costanera Norte al poniente, con la Ruta 5 Sur.

A un camión se le cayó la carga que transportaba y dañó gran parte de la estructura del viaducto, por lo que equipos de emergencia acudieron al lugar.

Transporte informó a las 7:30 que el ingreso al túnel se encuentra cerrado, lo que se ha prologando por más de una hora. Además, sugirieron optar la salida hacia avenida Fermín Vivaceta.

Siendo las 9:00, se reporta congestión, debido a que hay una pista suspendida para la reparación de la estructura dañada.