Chocó a tres autos y escapó en estado de ebriedad : Detienen a conductor que provocó colisión múltiple en San Joaquín

Personal policial detalló que el chofer, un hombre de 44 años, “posee cuatro detenciones anteriores por lesiones leves, maltrato y conducción en estado de ebriedad”.

Durante la mañana de este sábado, Carabineros de la 50ª Comisaría de San Joaquín detuvo al conductor de una camioneta que generó un accidente que involucró a tres automóviles tras conducir en estado de ebriedad.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el hecho se produjo pasadas las 7:30 horas mientras “tres automóviles que esperaban el cambio de la luz del semáforo por avenida Vicuña Mackenna, en dirección al sur, esquina Capitán Prat, fueron impactados violentamente por el conductor”.

Luego del hecho, y de constituirse en el lugar, “carabineros de Sección de Investigación Policial hallaron la camioneta abandonada en calle Maihue, a un par de cuadras al sur del accidente, en San Joaquín”.





Carabineros detiene a conductor que provocó colisión múltiple y escapó en San Joaquín

Tras realizar una serie de diligencias indagatorias e investigativas, el conductor fue detenido en la comuna de La Florida y, de acuerdo a lo informado por Carabineros, “al momento de la aprehensión estaba en estado de ebriedad, luego de practicarle la prueba respiratoria de rigor“.

En la misma línea, personal policial detalló que el chofer, un hombre de 44 años, “posee cuatro detenciones anteriores por lesiones leves, maltrato y conducción en estado de ebriedad“.