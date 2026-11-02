Centro comunitario vinculado a Gabriela Mistral será rebautizado en homenaje al expresidente Sebatián Piñera

El alcalde Mario Desbordes llevó a cabo la iniciativa de rebautizar el recinto ubicado en Barrio Yungay con el nombre del fallecido exmandatario.

Este lunes, la Municipalidad de Santiago rebautizó el centro comunitario ubicado en el Barrio Yungay con el nombre del expresidente Sebastián Piñera.

La iniciativa impulsada por el alcalde Mario Desbordes buscó homenajear el legado del exmandatario en materias de infancia y protección a niños, niñas y adolescentes.

El recinto, que funciona desde agosto de 2025 en Herrera 360, alberga la Oficina Local de la Niñez, el Polo de Cuidado Infantil, las oficinas de Infancia y Juventud, además de los programas como Lazos y Senda.

La ceremonia de develación de la placa contó con la presencia de familiares del fallecido expresidente, tales como su viuda Cecilia Morel y sus hijos Sebastián y Magdalena Piñera, junto con otras exautoridades de gobierno, funcionarios comunales y vecinos de Santiago.





En dicha instancia, el edil destacó el trabajo desarrollado por el centro y la relación con el legado del exmandatario: “El presidente estuvo muy vinculado y siempre preocupado por niños, niñas y adolescentes del país, motivo por el cual impulsó una gran cantidad de políticas públicas en su favor“.

“Creo que el trabajo que se realiza aquí día a día tiene mucho que ver con la impronta y legado de Sebastián Piñera”, señaló en la ceremonia.

Por su parte, Ceculia Morel también dedicó unas palabras y agradeció a quienes hicieron posible el funcionamiento del centro comunitario y contribuyen en la labor de realizar más de 10 mil atenciones.

“Es una emoción muy grande estar acá este día (…) Aquí se encarnan muchos de los valores, principios y acciones que impulsó mi marido, Sebastián Piñera, durante su gobierno: los niños primeros en la fila”, comentó.

El inmueble fue construido en 1886 como sede de la Escuela Normal de Preceptoras de Chile, institución donde estudió Gabriela Mistral y que, posteriormente, fue declarado Monumento Histórico en 1981.

Desde la municipalidad manifestarios que su recuperación y puesta en valor han permitido preservar este patrimonio y devolverlo a la comunidad.