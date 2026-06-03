Causa contra Martín de los Santos queda con sobreseimiento temporal

Según informaron desde la Fiscalía, la causa se mantendrá pausada hasta que el imputado esté físicamente en Chile para presentarse al juicio.

La justicia decretó el sobreseimiento temporal de la causa contra Martín de los Santos hasta que se concrete su extradición desde Brasil, según se determinó en la audiencia de preparación del juicio oral.

El sujeto se encuentra imputado por el Ministerio Público por una violenta agresión a un conserje de 70 años, ocurrida en un edificio de la comuna de Vitacura en mayo de 2025.

“Se decretó la rebeldía y el sobreseimiento temporal de la causa hasta materializar su extradición“, indicó el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, según consignó La Tercera.





“Atendido que el imputado, teniendo también derecho y fundamentado lo que señala la defensa, teniendo derecho a comparecer en esta audiencia de juicio oral y no estando presente, se sobresee; queda en pausa la causa hasta que el imputado llegue materialmente a Chile “, agregó.

De esta forma, la causa quedará en pausa hasta que De los Santos pise suelo chileno nuevamete, lo que podría darse proximamente, una vez se concrete la firma de un documento administrativo para que las autoridades de Brasil lo pongan a disposición de las autoridades de chilenas.

Golpiza a conserje

Cabe recordar que Guillermo Oyarzún fue víctima de una golpiza mientras trabajaba como conserje en Vitacura la noche del 17 de mayo.

Producto del ataque, el adulto mayor quedó con lesiones en un ojo y cinco fracturas en distintas partes de su cuerpo.

Tras la agresión, Martín de los Santos huyó a Brasil, donde tras varios días prófugo fue detenido por la Policía Federal y recluido en el Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas a la espera de su extradición a Chile.