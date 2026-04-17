Carlos Maldonado, exministro de la Concertación y exprecandidato presidencial, llega a importante rol en BancoEstado

El expresidente del Partido Radical cuenta con una extensa trayectoria en el servicio público, destacando su paso como subsecretario General de Gobierno entre 2006 y 2007, y ministro de Justicia entre 2007 y 2010, ambos cargos bajo la administración de Michelle Bachelet.

BancoEstado informó que Carlos Maldonado se incorporó desde el jueves 16 de abril como nuevo miembro del Consejo Directivo de BancoEstado para el periodo 2026-2030.

El excandidato presidencial fue designado por el presidente José Antonio Kast para su nuevo rol como consejero de la entidad bancaria, del que forman parte Mario Farren (presidente), Paulina Yazigi (vicepresidenta) y Edith Signé (directora laboral).

Maldonado cuenta con una extensa trayectoria en el servicio público, destacando su paso como subsecretario General de Gobierno entre 2006 y 2007, y ministro de Justicia entre 2007 y 2010, ambos cargos bajo la administración de Michelle Bachelet.





El abogado de la Universidad de Chile fue presidente del Partido Radical y coordinador de la implementación de la Reforma Procesal Penal en el gobierno de Ricardo Lagos.

También fue precandidato por el Partido Radical y participó de las primarias del sector, con miras a las elecciones presidenciales del 2021.

Junto a lo anterior, desde el banco indicaron que se aceptó la renuncia de las consejeros Elena Serrano, Enroque Román, y Pablo Zamora.