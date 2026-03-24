Carabineros detuvo al “Spiderman”: Sujeto tenía antecedentes por homicidio frustrado y orden de aprehensión vigente

El hombre de 28 años mantenía una orden vigente de aprehensión por el delito de amenazas condicionales. Por este motivo, el sujeto fue detenido y puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Valparaíso.

Carabineros de la 8va. Comisaría Florida de Valparaíso detuvo al “Spiderman”, sujeto que simulaba ser el superhéroe de Marvel.

La detención se concretó tras un control de identidad a un hombre que circulaba por el sector de Plazuela Ecuador vestido con el atuendo característico del mundialmente conocido personaje.





Tras corroborar sus datos, los funcionarios policiales confirmaron que el hombre de 28 años con antecedentes policiales por homicidio frustrado, amenazas simples, riña pública, y desórdenes, mantenía una orden vigente de aprehensión por el delito de amenazas condicionales. Por este motivo, el sujeto fue detenido y puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Valparaíso.

Además, desde la institución se indicó que el detenido era de interés investigativo por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Unidad respectiva, y las diligencias permitieron establecer que se desempeñaba laboralmente como “Spiderman”.