23/ 03/ 2026 11:13

VIDEO | Así fue la captura de delincuente vestido de terno que intentó robar sucursal de BancoEstado

Durante la mañana de este lunes, un asalto a mano armada afectó a una sucursal de BancoEstado en Providencia. Según los primeros antecedentes, un hombre vestido con terno de negro irrumpió en el lugar, intimidó a los trabajadores y amarró a un guardia y al gerente. Tras la activación de las alarmas, Carabineros desplegó un amplio operativo que incluyó GOPE, radiopatrullas y apoyo de drone, logrando ubicar al sujeto cuando intentaba escapar por la parte posterior del recinto, intentando esconderse en una casa. El sujeto fue detenido portando una mochila con una pistola de aire comprimido.