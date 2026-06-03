Capturan en Colombia y Venezuela a líderes de “Los Costeños”: Banda criminal operaba en Arica desde 2023

Ambos imputados contaban con notificación Roja de Interpol, solicitada desde Chile y ahora se iniciará el proceso respectivo para extraditar a estas personas a nuestro país.

La Policía de Investigaciones concretó la captura de dos sujetos sumamente peligrosos y prófugos de la justicia, ya que están ligados a la organización criminal “Los Costeños”.

Estos individuos fueron detenidos en Colombia y Venezuela, luego de una operación de cooperación internacional coordinada desde Arica.

La PDI indicó que el líder de la banda fue detenido en Venezuela por el CICPC (Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalística), organismo policial de ese país.

Cabe señalar que la investigación que permitió las capturas estuvo a cargo de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI en Arica.

Ahí, los detectives siguieron con las diligencias del caso, a pesar de que los sujetos ya habían abandonado el territorio nacional. Las gestiones se canalizaron a través de la OCN Interpol Santiago, en coordinación con las oficinas de Interpol en Bogotá y Caracas.





PDI se refirió a la detenciones

El subprefecto Juan Paillán García, agregado policial de la PDI en Colombia, afirmó: “Se trata de una investigación de larga data de la Brigada Antinarcóticos de Arica, donde dos sujetos están relacionados a la organización delictual Los Costeños, quienes se dedicaban a internar droga al norte de nuestro país“.

También señaló que ambos imputados contaban con notificación Roja de Interpol, solicitada desde Chile y ahora se iniciará el proceso respectivo para extraditar a estas personas a nuestro país.

Por último y de acuerdo a los resultados de la investigación, “Los Costeños” operaban en Chile desde 2023, donde introducían importantes volúmenes de droga al norte del país por vía marítima y terrestre.