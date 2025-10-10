 Cancelan alerta de tsunami para las costas de Chile tras sismo en Paso Drake - Chilevisión
Minuto a minuto
Uno de los afectados es un exjugador de Colo Colo: Conductora huyó de encerrona en Ñuñoa y chocó tres autos Era buscado en Chile por múltiples delitos: Revelan identidad de integrante de Tren de Aragua que murió en Colombia Cancelan alerta de tsunami para las costas de Chile tras sismo en Paso Drake SHOA establece Estado de Precaución y Senapred pide abandonar playas tras sismo 7.8 en Magallanes y la Antártica Sismo 7.8 sacude a la región de Magallanes y de la Antártica
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/10/2025 18:56

Cancelan alerta de tsunami para las costas de Chile tras sismo en Paso Drake

Desde el Servicio Nacional de Alarma de Maremotos de la Armada pusieron fin a la alerta iniciada por el sismo en el tramo que separa a la Antártica y Sudamérica.

Publicado por CHV Noticias

Hace pocos minutos el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) de la Armada canceló la amenaza de tsunami para las costas de Chile.

Esto, a raíz de un sismo de magnitud 7.8 registrado a 263 kilómetros al noroeste de la Base Frei, en el mar de Drake, a las 17:29 de este viernes.

El SNAM indicó que la determinación se tomó "de acuerdo a información recopilada por estaciones de nivel del mar, evolución de la propagación de la onda de tsunami, información de campo y modelamiento".

Senapred cancela estado de precaución por tsunami

Hace instantes Senapred también anunció la cancelación del estado de precaución para el Territorio Antártico Chileno.

En ese sentido, anunciaron que "para reforzar el proceso" decidieron activar mensajería SAE.

En desarrollo...

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

“No voy a...”: El ultimátum de Raquel Argandoña a Michelle Carvalho en Fiebre de Baile

La presidenta del jurado del estelar de Chilevisión reaccionó a los dichos de la bailarina y advirtió que, tras sus dichos a Vasco Moulián, no iba a aceptar faltas de respeto.

10/10/2025

Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años

La detenida de 25 años cayó junto a su pareja en la denominada Operación Orión, el mayor operativo contra la pedofilia en Chile que terminó con más de 100 detenidos.

10/10/2025

“Lo perdoné...”: Carla Jara responde si retomará su relación con Francisco Kaminski

La comunicadora hablará con Diana Bolocco en Podemos Hablar sobre una posible reconciliación con su exesposo, Francisco Kaminski.

10/10/2025

Operación Orión: Capturan a más de 100 pedófilos en el operativo más grande de Chile

Hombres y mujeres acusados de producir, almacenar o distribuir pornografía infantil a través de distintos dispositivos y plataformas sociales.

09/10/2025