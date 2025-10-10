Cancelan alerta de tsunami para las costas de Chile tras sismo en Paso Drake - Chilevisión

Desde el Servicio Nacional de Alarma de Maremotos de la Armada pusieron fin a la alerta iniciada por el sismo en el tramo que separa a la Antártica y Sudamérica.

Hace pocos minutos el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) de la Armada canceló la amenaza de tsunami para las costas de Chile.

Esto, a raíz de un sismo de magnitud 7.8 registrado a 263 kilómetros al noroeste de la Base Frei, en el mar de Drake, a las 17:29 de este viernes.

El SNAM indicó que la determinación se tomó "de acuerdo a información recopilada por estaciones de nivel del mar, evolución de la propagación de la onda de tsunami, información de campo y modelamiento".

Senapred cancela estado de precaución por tsunami

Hace instantes Senapred también anunció la cancelación del estado de precaución para el Territorio Antártico Chileno.

En ese sentido, anunciaron que "para reforzar el proceso" decidieron activar mensajería SAE.

