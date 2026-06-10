Cámara de seguridad capta momento exacto en que vecino salvó a joven de mortal golpiza en Quilicura mientras era asaltado

A través de los registros, se aprecia como el hombre llega corriendo al lugar y hace que los antisociales huyan en un auto blanco.

Una heroica acción tuvo un vecino en la comuna de Quilicura, donde intervino cuando un joven de 21 años estaba siendo asaltado y golpeado brutalmente.

A través de una cámara de seguridad, se aprecia como el hombre llega corriendo al lugar y hace que los antisociales huyan en un auto blanco.





Una vez que la víctima se pudo reincorporar, le agradecía el gesto y determinación al desconocido, a quien le dio un fuerte abrazo.