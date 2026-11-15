Calendario de movilizaciones: convocan a marchas y cacerolazos ante alza en el costo de la vida y recortes del Gobierno

Entre el 17 y el 28 de noviembre se realizarán marchas convocadas por distintas organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la coordinadora No+AFP y la coordinadora feminista 8M.

Distintas organizaciones convocaron a marchas y cacerolazos para los próximos días, ante el alza en el costo de la vida y los recortes presupuestarios del Gobierno.

Entre los colectivos que han realizado sus llamados a asistir a las movilizaciones que se realizarán entre el 17 y el 28 de noviembre, están la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la coordinadora No+AFP y la coordinadora feminista 8M.

De acuerdo al Institución Nacional de Estadísticas (INE), la inflación en Chile ha mantenido una tendencia al alza durante los últimos meses, pasando de un 2,4% anual en febrero a un 4,5% en octubre de 2026. El último IPC registró una variación mensual de 0,5%, impulsada principalmente por el aumento de los precios del transporte y los alimentos, profundizando el encarecimiento del costo de vida.

¿Cuándo son las próximas marchas y cacerolazos?

Martes 17 de noviembre

La primera convocatoria es un cacerolazo conjunto que busca expresar el descontento por el costo de la vida y los recortes presupuestarios. Está organizado entre la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la CUT y la coordinadora 8M, entre otros colectivos.

Miércoles 18 de noviembre

La CUT convocó a una movilización a nivel nacional a partir de las 11:00 del próximo miércoles 18 de noviembre. Las manifestaciones desde Arica a Punta Arenas serán frente a las respectivas delegaciones presidenciales.

“La jornada rechaza los recortes presupuestarios y la precariedad salarial. Las y los trabajadores no pueden pagar el ajuste fiscal. Menos recursos significan servicios más débiles para la ciudadanía, mientras miles de familias siguen con sueldos que no alcanzan para vivir con dignidad”, expresó la CUT.

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Martes 24 de noviembre

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile convocó a una marcha y paro nacional “en defensa de la educación pública ante oídos sordos del Gobierno” que “insiste en mantener un presupuesto restrictivo, que daña y nuestras escuelas y colegios”.

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Miércoles 25 de noviembre

La coordinadora feminista 8m convocó a una marcha en Santiago a partir de las 18:30 el próximo miércoles 25 de noviembre. Esto, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

El punto de encuentro será la Plaza Baquedano. Desde ahí se avanzará por la Alameda hasta el sector del metro Los Héroes.

“Desbordemos las calles contra la violencia machista y la crueldad, precarización e impunidad del gobierno de Kast, que libera a pederastas y torturadores, revictimiza y pone nuestras vidas en riesgo”, planteó el colectivo.

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Viernes 27 de noviembre

El Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores convocó a una movilización nacional a partir de las 11:00 del 27 de noviembre, para exigir la renuncia del ministro de Vivienda, Iván Poduje.

En Santiago, la manifestación será frente a las dependencias del Ministerio de Vivienda, en la Alameda entre las calles Serrano y Arturo Prat.

“Los comités y coordinadoras de viviendas de todo el país nos vamos a las calles de todo Chile para exigir respuestas reales y la reposición de los subsidios DS49. ¡No más mentiras! ¡Ya basta de engaños!”, se lee en su Instagram.

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Sábado 28 de noviembre

La Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP convocó a una marcha en Santiago, a partir de las 11:00 del 28 de noviembre, desde Plaza Italia.

A ella se suman otras organizaciones sindicales y sociales como la Confederación Bancaria, la Confedeprus, la Conatracops, la ANEF, la Fenafuch, la Fenatramco, la Fesin BHP Chile, entre otras.

“Basta de un sistema que expone nuestros ahorros a la especulación financiera y condena a millones a pensiones insuficientes. Necesitamos un sistema público, solidario y con pensiones dignas. ¡Recuperemos la seguridad social! Nuestros ahorros para pensiones dignas”, sostuvo NO+AFP.

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