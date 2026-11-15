15/ 11/ 2026 22:52

Así operan las “jaurías” en Valparaíso: comerciantes y transeúntes denuncian ola de violentos asaltos

Locatarios y transeúntes de la calle Condell, en Valparaíso, denuncian un aumento de delitos atribuido a grupos organizados. Los comerciantes aseguran sufrir entre cuatro y cinco asaltos diarios, con robos de recaudación y mercadería, además de agresiones a trabajadores, clientes y personas mayores. Ante las denuncias, el Concejo Municipal aprobó una inversión de 188 millones de pesos para nuevos vehículos de patrullaje, mientras la Seremi de Seguridad informó la instalación de cinco cámaras de teleprotección en el barrio comercial.