Buscan establecer su identidad: Recuperan cuerpo de turista que cayó por ladera del Volcán Osorno

El cuerpo quedó en un lugar de difícil acceso y en las labores participaron efectivos del GOPE, integrantes de la Patrulla de Rescate en Montaña del Ejército y especialistas de Socorro Andino.

Este viernes, se recuperó el cuerpo del excursionista que cayó por una ladera del Volcán Osorno desde una altura cercana a los 2 mil metros.

El cuerpo quedó en un lugar de difícil acceso y en las labores participaron efectivos del GOPE, integrantes de la Patrulla de Rescate en Montaña del Ejército y especialistas de Socorro Andino, quienes se desplegaron en la cara sur del macizo, informó Radio Bío Bío.

El vocero de Socorro Andino, Manfred Böttger, afirmó que “se preparó todo lo necesario para que (el cuerpo) no vaya a salir del lugar en el que estaba y entonces se inició una subida para la recuperación. Hay que entender que el lugar es de acceso solo para personal que tiene experiencia de movilizarse sobre un glaciar”.





Además, por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se indicó que el turista no contaba con permisos ni equipamiento técnico para realizar la travesía.

Ahora, se deberán realizar una serie de diligencias para establecer la identidad de la víctima, aunque el fiscal (s) Pablo Astete, Fiscalía de Puerto Varas, señaló: “De este accidente se vio involucrada una persona adulta, de nacionalidad chilena, de sexo masculino, el cual ascendía solo por el Volcán Osorno”.