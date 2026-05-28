Banda de estafadoras quedó en libertad: Clonaban tarjetas para viajar al extranjero y fueron detenidas antes de volar a Europa
Quedaron con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.
Este jueves, Carabineros logró detener a dos mujeres que se dedicaban a clonar tarjetas para luego comprar paquetes turísticos y pasajes a destinos internacionales.
Los uniformados las detuvieron cuando intentaban abordar un vuelo a Madrid, España, en Europa.
Sin embargo, tras enfrentar a la justicia, el tribunal las dejó en libertad solo con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.