Banda de estafadoras quedó en libertad: Clonaban tarjetas para viajar al extranjero y fueron detenidas antes de volar a Europa

Quedaron con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Este jueves, Carabineros logró detener a dos mujeres que se dedicaban a clonar tarjetas para luego comprar paquetes turísticos y pasajes a destinos internacionales.

Los uniformados las detuvieron cuando intentaban abordar un vuelo a Madrid, España, en Europa.

Sin embargo, tras enfrentar a la justicia, el tribunal las dejó en libertad solo con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.