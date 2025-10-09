“El más peligroso”: El prontuario de delincuente acribillado en la puerta de su casa en La Pintana - Chilevisión

Roberto Román Retamales, también conocido como el "Robertito", fue asesinado esta madrugada en un posible ajuste de cuentas. En julio había salido en libertad tras cumplir una condena por homicidio.

Al menos 50 disparos terminaron con la vida de Roberto Román Retamales, apodado como el "Robertito", quien esta madrugada fue acribillado en la puerta de su casa en la población El Castillo, en la comuna de La Pintana.

El crimen ocurrió en la intersección de las calles Gabriel Silva y Batallón Chacabuco y fue ejecutado por al menos tres agresores cuyas identidades, de momento, no han sido identificadas por la policía.

La Policía de Investigaciones (PDI) junto al Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) realizan las respectivas indagaciones sobre lo que, especulan, sería un ajuste de cuentas.

Quién es Robertito, el delincuente asesinado en La Pintana

La víctima es un conocido delincuente de la comuna, de 34 años edad, que en julio pasado había salido en libertad tras cumplir una condena por homicidio.

Fue detenido en 2012 por personal de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI cuando deambulaba por Santiago portando una pistola Glock y dos cargadores con 30 municiones.

"Fue visualizado por un dispositivo antinarcóticos y, durante el control, se encontró el arma que no alcanzó a usar. Tenía un alto poder de fuego", detalló el comisario Mauro Mercado.

"En este minuto (2012), en cuanto a pistoleros, era el más buscado de La Legua, porque aún hay narcos más buscados. A nivel país también era el más peligroso que circulaba en este momento", añadió.

Denominado por aquel entonces por la prensa como "el hombre más buscado de La Legua Emergencia", Román tenía ordenes de aprehensión pendiente por homicidio, abuso sexual y amenazas contra policías.

Al amplio prontuario que tenía en la justicia chilena, el fallecido antisocial contaba al momento de su arresto con una orden de detención pendiente de la Policía Federal Argentina por el delito de lesiones graves, ya que realizó amenazas contra funcionarios.