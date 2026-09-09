Amplían detención de exfiscal Vinko Fodich y otros seis detenidos investigados por secuestros extorsivos

Además, a los detenidos se los investiga por los delitos de asociación criminal y extorsión.

Este miércoles y a través de sus redes sociales, la Fiscalía Supraterritorial informó que decidió ampliar para el día viernes en el Séptimo Juzgado de Garantía a siete detenidos, donde aparece el abogado y exfiscal Vinko Fodich, además de tres PDI.

Cabe señalar que estas personas son investigadas por secuestro extorsivos, asociación criminal, y extorsión, entre otros delitos.





Más antecedentes del caso

De acuerdo a lo expuesto por Sergio Jara en Contigo en la Mañana, la causa apunta a delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracciones a la Ley Orgánica de la PDI.

De acuerdo con información preliminar entregada en el programa, el caso involucraría un secuestro extorsivo relacionado con ciudadanos de nacionalidad china .

Además, la investigación contra Fodich ocurre en paralelo a otra causa en la que el exfiscal es indagado por un eventual delito de lavado de activos.