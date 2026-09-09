Amplían detención de exfiscal Vinko Fodich y otros seis detenidos investigados por secuestros extorsivos
Además, a los detenidos se los investiga por los delitos de asociación criminal y extorsión.
Este miércoles y a través de sus redes sociales, la Fiscalía Supraterritorial informó que decidió ampliar para el día viernes en el Séptimo Juzgado de Garantía a siete detenidos, donde aparece el abogado y exfiscal Vinko Fodich, además de tres PDI.
Cabe señalar que estas personas son investigadas por secuestro extorsivos, asociación criminal, y extorsión, entre otros delitos.
Más antecedentes del caso
De acuerdo a lo expuesto por Sergio Jara en Contigo en la Mañana, la causa apunta a delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracciones a la Ley Orgánica de la PDI.
De acuerdo con información preliminar entregada en el programa, el caso involucraría un secuestro extorsivo relacionado con ciudadanos de nacionalidad china.
Además, la investigación contra Fodich ocurre en paralelo a otra causa en la que el exfiscal es indagado por un eventual delito de lavado de activos.