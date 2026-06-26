“Amenazas de muerte”: Víctima de los asesinos de niño muerto en encerrona reveló cómo fue el primer asalto

“Me enteré en el transcurso de la noche, cuando encontré la camioneta blanca, que estuvo vinculado al homicidio”, relató.

CHV Noticias conversó en exclusiva con el conductor que sufrió el asalto en la bencinera de San Bernardo, el cual habría sido el punto de origen del tour delictual de los asesinos de Alejandro Águila.

Quien habría sido la primera víctima de esta banda explicó cómo fue el momento del robo de su camioneta: “Amenazas de muerte, que me bajara. Uno hacia un gesto de que andaba cargado con un arma de fuego” .

“Me sacaron todo, cadena de oro, pulsera de oro, aros de oro. Se llevaron todo, los dos teléfonos que tenía, los documentos, el efectivo“, contó el hombre.





Respecto al homicidio del niño de 12 años que ocurrió posterior a su asalto, reveló que “me enteré en el transcurso de la noche, cuando encontré la camioneta blanca, que estuvo vinculado al homicidio”.