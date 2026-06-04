Programas Programación Señal en vivo
/

Allanamientos simultáneos en tres domicilios del Barrio Franklin: PDI investiga tráfico de droga

En la calle Artemio Gutiérrez, los efectivos policiales se encuentran revisando el interior de los inmuebles.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

La Policía de Investigaciones (PDI) está realizando allanamientos simultáneos en tres domicilios en el Barrio Franklin, incluida una barbería.

En la intersección de calles Artemio Gutiérrez con Biobío, los efectivos policiales se encuentran revisando el interior de los inmuebles.

Esto se enmarca en una investigación de la PDI por tráfico de droga. Una de las personas que permanecía en lugar, actualmente está retenido.

Seguir en Seguir en