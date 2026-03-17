Al otro lado de la zanja: Obras del “Escudo Fronterizo” generan opiniones divididas en Perú

Mientras algunos plantean replicar la medida, otros, como un excanciller, aseguran que el Escudo Fronterizo tensiona las relaciones entre ambos países.

Con las obras del “Escudo Fronterizo” ya en marcha en el norte de Chile, un equipo de CHV Noticias cruzó desde Chacalluta hasta Tacna para ver el impacto de la medida al otro lado de las zanjas. El debate en Perú está dividido: algunos plantean replicar la intervención, mientras otros, como un excanciller, advierten que esta no es la solución y que solo tensiona las relaciones entre países vecinos.