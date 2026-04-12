AHORA | Reportan detención del principal sospechoso por femicidio de joven universitaria en Temuco

El sujeto habría sido reconocido por “asistentes a un culto evangélico, quienes avisaron a Carabineros de Lanco”.

Durante la noche de este domingo se reportó la detención del principal sospechoso del asesinato de Francisca Millahual, joven universitaria de Temuco.

De acuerdo a información publicada por Biobío, el sujeto habría sido reconocido por “asistentes a un culto evangélico, quienes avisaron a Carabineros de Lanco“.

En la misma línea, La Radio detalló que, al constituirse en la iglesia, Carabineros constató que se trataba del hombre que era intensamente buscado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

En desarrollo…