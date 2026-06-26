Condiciones climáticas retrasan visita del pdte. Kast a Toltén

El mandatario visitará la localidad de Toltén durante la tarde de este viernes como parte de la gira presidencial que realiza por el sur del país.

Durante la tarde de este viernes se reportó el retraso del helicóptero que traslada al presidente José Antonio Kast hacia la comuna de Toltén en la Región de la Araucanía.

Si bien de manera preliminar se informó de una posible falla técnica, la razón de la demora se originó a raíz de las malas condiciones climáticas que han impedido el desarrollo del vuelo.

Por lo cual se descartó cualquier tipo de desperfecto del helicóptero presidencial.