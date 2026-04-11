Grandes atochamientos se registran para ingresar a la Fidae: Tacos kilométricos en plena autopista

Videos enviados por Cazanoticias a CHV Noticias muestran la congestión vial que se vive a esta hora autopista Vespucio Norte producto del evento.

Una gran congestión vial se registra a esta hora en la autopista Vespucio Norte, en el marco de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026.

Registros enviados por Cazanoticias a CHV Noticias dan cuenta del atochamiento que se ha generado en la carretera de cara a la principal exhibición aeroespacial de defensa y seguridad de América Latina.

Según se aprecia en los videos, los automóviles se encuentran totalmente detenidos en la ruta. Incluso, algunos pasajeros han bajado de sus vehículos para observar la exhibición aérea.

El evento se realiza en la Base Aérea Pudahuel y se extenderá hasta el domingo 12 de abril. Reunirá aviones, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados (UAV), además de delegaciones, empresas y autoridades del sector aeronáutico.

Durante este fin de semana tendrá lugar una de las actividades más esperadas: la exhibición aérea abierta al público general, con espectáculos de vuelo y distintas actividades en tierra.

La organización del evento informó que las entradas para sábado y domingo ya se encuentran agotadas. Puedes revisar las 20 presentaciones programadas para hoy sábado en este link.

Mira los registros a continuación: