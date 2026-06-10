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Accidente de camión Brinks obligó a retirar dinero y suspender tránsito en Departamental

El conductor habría pedido el control del vehículo, debido al piso resbaladizo por la lluvia que afecta a la capital este miércoles.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Aproximadamente a las 7:00, un camión de valores Brinks chocó con una barrera, mientras se trasladaba por el paso bajo nivel de Santa Rosa, en avenida Departamental en la comuna de San Joaquín.

Según antecedentes preliminares, el conductor habría pedido el control del vehículo, debido al piso resbaladizo por la lluvia que afecta a la capital este miércoles.

Carabineros llegó al lugar para retirar el dinero del camión y suspender el tránsito en la avenida hacia el oriente. Después de casi tres horas del accidente, una grúa retiró el vehículo.

Hasta el momento, no se han reportado lesionados.

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