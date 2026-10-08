4,0% en lo que va del 2026: IPC de septiembre registra alza en precio de alimentos y baja en servicios financieros

Los alimentos y bebidas no alcohólicas se encontraron entre los grupos que más se vieron afectados con el alza en sus precios.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) entregó este jueves el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre.

En dicho informe se reveló que existió una variación mensual del 0,4%, mientras que en lo que va del año se acumula un 4,0% y 4,1% en los últimos doce meses.

Los cambios en la canasta del IPC durante septiembre

El organismo reveló que “ocho de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia”.

En concreto, los alimentos y las bebidas no alcohólicas sufrieron un aumento del 0,6% en sus precios, mientras que el transporte subió en un 0,9%.





Sobre estos últimos es que se destacó a las hortalizas, legumbres y tubérculos, entre ellos las papas que tuvo un alza del 8,6% y las lechugas del 10,5%.

Respecto al transporte, que también se vio afectado con el alza, los más importantes fueron el precio de las bencinas y el transporte de pasajeros por carretera.

Por el contrario, los grupos que registraron una baja en sus valores fueron los seguros y servicios financieros, segmento que bajó en un 5,9%.c