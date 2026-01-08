VIDEO | Escándalo en EEUU: Mujer muere baleada por agente de migraciones tras intento de fuga - Chilevisión

Durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en la ciudad de Minneapolis, un agente disparó a una mujer que se encontraba dentro de su vehículo y falleció al instante. La víctima de 37 años y de nacionalidad estadounidense, habría interpuesto su automóvil para frenar la redada. Sin embargo, tras ser controlada por los efectivos policiales, intentó darse a la fuga, lo que generó que uno de los agentes le disparara. Por otro lado, el presidente Donald Trump defendió a los policías en la red social Truth Social y acusó a la mujer de ser de "izquierda radical".