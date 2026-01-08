 VIDEO | Escándalo en EEUU: Mujer muere baleada por agente de migraciones tras intento de fuga - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Vecinos o invasores?: La ley de caza protege a la especie de gaviotas que protagonizó incidente en Maitencillo Senapred decreta Alerta Roja en Lonquimay por incendio forestal Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada “Hoy quedan vegetales”: Revelan chats que delatan brutal plan para agredir a Cristóbal Miranda Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
08/01/2026 09:36

VIDEO | Escándalo en EEUU: Mujer muere baleada por agente de migraciones tras intento de fuga

Durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en la ciudad de Minneapolis, un agente disparó a una mujer que se encontraba dentro de su vehículo y falleció al instante. La víctima de 37 años y de nacionalidad estadounidense, habría interpuesto su automóvil para frenar la redada. Sin embargo, tras ser controlada por los efectivos policiales, intentó darse a la fuga, lo que generó que uno de los agentes le disparara. Por otro lado, el presidente Donald Trump defendió a los policías en la red social Truth Social y acusó a la mujer de ser de "izquierda radical".

Lo más visto

Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones

Los delincuentes llamaban desde la cárcel y se hacían pasar por ejecutivos bancarios. Luego el delito lo completaba otro antisocial que era un falso PDI.

07/01/2026

Sigue la tensión: Guardia Costera de EEUU incauta dos buques petroleros de “flota fantasma”

La acción permitió detener a los buques Sophia y Bella 1, embarcaciones correspondientes a la denominada "flota fantasma".

07/01/2026

Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto y tras la denuncia el SAG encontró a los animales.

07/01/2026

Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

07/01/2026
Publicidad