Liberan registros de la detención de “El Monstruo”, uno de los criminales más buscados de Sudamérica - Chilevisión

Tras un intenso trabajo colaborativo y un masivo operativo, las policías de Perú y Paraguay concretaron la detención y extradición de Erick Moreno Hernández, conocido como "El Monstruo", uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de Sudamérica. El sujeto es sindicado como líder de "Los Injertos del Cono Norte", una organización criminal a la que se le acusa de cometer extorsiones, sicariatos e infundir miedo en la zona norte de Lima, en Perú, por más de una década. Ahora, el individuo enfrentará la justicia y arriesga una pena de entre 35 años y cadena perpetua.