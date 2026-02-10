Su reacción dio la vuelta al mundo: Ministro argentino probó novedoso dispositivo policial y terminó electrocutado - Chilevisión

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad provincial de Córdoba, en Argentina, protagonizó una curiosa escena al electrocutarse y quedar de rodillas durante la presentación de un nuevo dispositivo policial. Fue la propia autoridad quien se ofreció de voluntario para probar el G.L.O.V.E. CD3, un dispositivo de bajo voltaje con fines preventivos que paraliza los músculos. "Es muy efectivo, no se aguanta", reconoció el uniformado que aplicó el guante, en un evento que fue transmitido por la TV trasandina.