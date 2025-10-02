Quiénes son las dos chilenas que viajaban en la interceptada flotilla con ayuda humanitaria a Gaza - Chilevisión

Dos chilenas viajaban en la flotilla Global Sumud (GSF) que fue interceptada la noche de este miércoles por parte de Israel, en medio de una ruta hacia Gaza.

La GSF informó en sus redes sociales que algunos de sus barcos fueron abordados por "personal militar" cuando navegaban hacia el territorio palestino en el Mediterráneo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que varios barcos de la flotilla habían sido "detenidos de forma segura" y que los pasajeros estaban siendo trasladados a un puerto israelí para ser deportados. En la misma línea, el Ministerio de Exteriores israelí declaró que “si se acerca, su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloqueo también será impedido”.

Quiénes son las chilenas en flotilla interceptada por Israel

A través de Instagram, Global Sumud Flotilla publicó el listado de ocupantes de las más de 10 embarcaciones interceptadas.

Dir Yassine, Grande Blu, Hio, Morgana, Otaria, Seulle, Spectre, Yulara, Adara, Alma, Sirius, Aurora y Huga son los nombres de los barcos. En estas dos últimas viajaban las chilenas María “Marita” Rodríguez y Lorena Delgado, respectivamente.

Ambas cuentan con nacionalidad chilena-sueca y se incorporaron a la expedición en Sicilia.

Rodríguez había comunicado a través de sus redes sociales dell eventual encuentro con un buque israelí. La activista vive en Estocolmo y es hija de Rolando Juan Rodríguez, asesinado en 1976 en la dictadura militar de Augusto Pinochet.

En tanto que Delgado es parlamentaria independiente en Suecia desde 2018 y es hija de exiliados chilenos por la dictadura y llegaron al país europeo en 1976.

La Cancillería chilena señaló a la agencia internacional EFE que no han recibido solicitudes de asistencia consular por parte de las dos activistas ni de sus familiares, pero se encuentran “pendientes de la situación y atentos para prestar la atención si es que fuera requerida, siempre dentro de sus competencias y atribuciones”.

¿Qué dice el gobierno chileno?

A través de un comunicado, el gobierno chileno manifestó su preocupación por la intercepción de la flotilla, cuyo objetivo era proporcionar ayuda humanitaria a la población afectada en la Franja de Gaza.

"Esta acción vulnera la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y contraviene las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, que establecen el deber de permitir y facilitar el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria a las poblaciones civiles necesitadas”, señaló Cancillería.

Asimismo, indican que “Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla, así como el libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin obstáculos ni interferencias arbitrarias”.