Una niña tiene riesgo de perder un ojo: La impactante explosión en feria de ciencia escolar en Argentina - Chilevisión

10/10/2025 17:42

Una niña tiene riesgo de perder un ojo: La impactante explosión en feria de ciencia escolar en Argentina

La explosión ocurrió cuando los estudiantes exponían una maqueta que simulaba la erupción de un volcán.

A través de redes sociales se han viralizado videos de una gran explosión que ocurrió en una feria de ciencias en un colegio de Argentina. 

En concreto, el accidente ocurrió en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado en Rancagua, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires. 

Ahí, y tras la impactante explosión, donde en una maqueta se simulaba la erupción de un volcán, resultaron lesionados una decena de personas, en su mayoría menores de edad. 

La más comprometida es una estudiante de 10 años, quien se encuentra con riesgo de perder uno de sus ojos. La menor se encuentra internada con un traumatismo facial y varias quemaduras. 

Video de la impactante explosión en feria escolar 

