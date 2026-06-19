Tres muertos tras último ataque de EEUU a lancha con tripulación calificada como “narcoterroristas”

Esta ofensiva militar acumula al menos 211 víctimas fatales desde septiembre del año pasado.

El Comando Sur de EEUU ejecutó un nuevo ataque contra lo que han calificado como una “narcolancha” en el Pacífico oriental. El bombardeo destruyó la nave en una ruta de tránsito y dejó un saldo de tres muertos.

Lo anterior se suma a la ofensiva de la Casa Blanca contra estas embarcaciones, calificando a los tripulantes de narcoterroristas. En la misma línea, desde EEUU argumentan que se trata de una amenaza directa a su seguridad nacional.

Sin embargo, desde algunos sectores han surgido críticas por la falta de pruebas e identificación de las víctimas.