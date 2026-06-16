Tragedia en EEUU: Confirman 8 muertos tras caída de avión militar

El fatal accidente se produjo durante un vuelo de rutina que recién comenzaba en una base de la Fuerza Aérea.

Una tragedia impactó a Estados Unidos tras la caída de un avión militar B-52 de la Fuerza Aérea del país norteamericano.

El fatal accidente se produjo durante un vuelo de rutina que recién comenzaba. Las ocho personas que estaban a bordo murieron, entre ellos, miembros de las fuerzas armadas y civiles.

Cámaras de seguridad captaron cómo quedó la pista donde cayó el avión, en la base aérea que tuvo que ser cerrada mientras se investiga el suceso.