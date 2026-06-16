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Tragedia en EEUU: Confirman 8 muertos tras caída de avión militar

El fatal accidente se produjo durante un vuelo de rutina que recién comenzaba en una base de la Fuerza Aérea.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Una tragedia impactó a Estados Unidos tras la caída de un avión militar B-52 de la Fuerza Aérea del país norteamericano.

El fatal accidente se produjo durante un vuelo de rutina que recién comenzaba. Las ocho personas que estaban a bordo murieron, entre ellos, miembros de las fuerzas armadas y civiles.

Cámaras de seguridad captaron cómo quedó la pista donde cayó el avión, en la base aérea que tuvo que ser cerrada mientras se investiga el suceso.

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