“Tragedia horrenda”: Madre de tres hijos murió electrocutada por usar su celular en la ducha - Chilevisión

01/10/2025 21:29

“Tragedia horrenda”: Madre de tres hijos murió electrocutada por usar su celular en la ducha

El caso ocurrió en Dublín, Irlanda, en 2024, pero recién ahora se conoció la verdadera causa del deceso.

"Una tragedia horrenda". Así calificó el juez del caso que investiga la muerte de una mujer de 46 años y madre de tres hijos en Irlanda.

La víctima era Ann-Marie O'Gorman, quien falleció a causa de una descarga eléctrica por usar su teléfono en la ducha.

Mujer muere electrocutada por usar su teléfono en la ducha

Si bien el trágico incidente se remonta a junio de 2024, recién este martes se dieron a conocer las causas de muerte.

Por esos días, Joe O'Gorman, esposo de la víctima, llevó a su hija a una fiesta. La mujer, en cambio, se quedó en casa.

Cerca de las 8 de la noche, ambos sostuvieron una conversación telefónica que duró poco más de 20 segundos. Todo parecía ir normal.

Sin embargo, cuando el hombre regresó al domicilio, encontró a su esposa recostada en la tina, sin signos vitales y con quemaduras en su brazo, pecho y dedos.

De inmediato, se dio cuenta de que el teléfono de ella se encontraba semisumergido en un charco de agua y enchufado a la corriente. 

Tras percatarse de eso, decidió desconectar el dispositivo y lanzarlo al lavamanos. En ese contexto, intentó reanimarla —sin éxito—, a la vez que recibió una descarga eléctrica.

En la audiencia, el juez reafirmó la necesidad de concientizar a la población sobre los riesgos asociados al uso de estos dispositivos en zonas húmedas o en contacto con el agua.

¿Y la causa de muerte? Al parecer, el celular se le habría caído al agua y, al hacer contacto con un marco metálico de la tina, se electrocutó.

