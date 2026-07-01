Tragedia en México: Tres muertos por asfixia tras masivas celebraciones en el Mundial

Se indicó que las muertes fueron por asfixia y las víctimas son dos mujeres de 19 y 48 años respectivamente, y un hombre de 44 años.

Durante las últimas horas, autoridades mexicanas confirmaron que tres personas fallecieron en medio de los masivos festejos en Ciudad de México tras la clasificación del conjunto azteca a los octavos de final del Mundial 2026.

Se indicó que las muertes fueron por asfixia y las víctimas son dos mujeres de 19 y 48 años respectivamente, y un hombre de 44 años.





Luego que las personas fueran encontradas inconscientes tras las aglomeraciones, se les intentó reanimar y fueron llevadas a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.