04/ 05/ 2026 15:30

Tragedia en exhibición de Monster Truck: Niña de 10 años y dos adultos de público mueren atropellados en Colombia

Al menos tres personas murieron y otras 38 resultaron heridas el domingo en una exhibición automovilística de “monster truck” en Popayán, Colombia. Según muestra un video captado por testigos, una conductora perdió el control de su vehículo y arrolló a decenas de personas que estaban en el público. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer si el accidente fue causado por una falla mecánica o humana.