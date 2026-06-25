“¡Tengo que cerrar el…!”: Streamer transmitía en vivo cuando lo sorprendió el terremoto en Venezuela

El creador de contenido llamado El Karuu compartió un video en sus redes sociales del momento en que comienza el fuerte temblor, mientras realizaba una transmisión en vivo.

Un streamer se volvió viral por su reacción en medio de los dos terremotos de 7.2 y 7.5 que azotaron a Venezuela la tarde del miércoles

Los sismos causaron graves daños en edificios e infraestructura clave para el funcionamiento del país, lo que obligó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a declarar estado de emergencia.

Diversos usuarios en redes sociales captaros registros del momento en que se percibieron los movimientos telúricos, tal como fue el caso de El Karuu.





El streamer y creador de contenido compartió un video en su cuenta de Instagram del momento en que se encontraba realizando una transmisión en vivo al momento de la emergencia.

Justo cuando jugando videojuegos y conversando con sus seguidores, el joven advirtió que estaba comenzando a percibirse un movimiento inusual.

“Está temblando, está temblando. ¡Está temblando durísimo!“, dijo al principio.

A medida que la intensidad fue subiendo y ante los gritos que se comenzaron a escuchar desde su casa, El Karuu optó por pararse de su escritorio para intentar buscar refugio.

“Está temblando durísimo, chicos. ¡Tengo que cerrar el stream!“, alcanzó a decir antes de salir de la transmisión.

Mira la reacción en medio del terremoto en Venezuela