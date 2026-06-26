“Soberbia y desprecio”: Gustavo Petro arremete contra pdte. Kast tras tensa discusión con mujer en Villarica

A través de sus redes sociales, el mandatario criticó la reacción del jefe de Gobierno de Chile, cuando el hijo de la mujer no quiso saludarlo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, opinó de la tensa discusión que protagonizó el presidente José Antonio Kast este jueves con una madre en Villarrica.

A través de su cuenta de X, el mandatario pronto a dejar el cargo, criticó la reacción del jefe de Gobierno de Chile, cuando el hijo de la mujer no quiso saludarlo.

Petro reposteó el video viralizado del momento y escribió: “ Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio , la gente debe resistir para defender sus derechos”.

“Esta forma de gobernar es de una línea, que se quiere que domine toda la América Latina“, arremetió.

Está forma de gobernar, es de una línea que se quiere que domine toda la América Latina Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos pic.twitter.com/PNTQ8OBAeZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2026





Tensa discusión del presidente Kast con mujer en Villarica

El mandatario llegó a la región de La Araucanía para ser parte de una ceremonia en la que se entregaron títulos de dominio a familias mapuche.

Al acercarse a las vayas papales en las que estaban los presentes, se inició un altercado con una señora que lo encaró en duros términos.

Él se acercó a saludar y un niño que, aparentemente, acompañaba a la mujer, rechazó estrecharle la mano.

“Que esté muy bien. Y ánimo en la escuela, para que tenga mucha educación y para que sepa que lo cortés nunca quita lo valiente. Que le vaya muy bien en todos sus estudios”, expresó el presidente.

La madre le respondió: “Usted tiene a todos los chilenos mal, tiene a todos los chilenos del país mal con todas las cosas que está haciendo y él tiene consciencia”.

El presidente continuó con su explicación y señaló que “estamos recuperando el orden, la libertad, para que usted tenga una mejor calidad de la educación”, pero también apuntó a la mujer y aseguró que “no tiene para qué traer a su hijo y exponerlo a esto”.