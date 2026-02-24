¿El R3, El Sapo o Tío Lako? Los rostros de los posibles sucesores de El Mencho en el narco cártel de México - Chilevisión

Tras la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho, varios son los nombres que podrían sucederlo en el control del Cartel Jalisco Nueva Generación. Una disputa de poder que los expertos temen que lleve a una espiral de violencia en México. Juan Carlos Valencia, conocido como "El R3" e hijastro de "El Mencho", es considerado el heredero natural dentro del núcleo familiar. Fuera del círculo directo, está Audias Flores Silva, alias "El Jardinero"; Ricardo Ruiz Velasco, el "Doble R"; Heraclio Guerrero Martínez, conocido como el "Tío Lako"; y Hugo Mendoza Gaytán, "El Sapo", quien sería el más violento y tendría mayores posibilidades de asumir el liderazgo.