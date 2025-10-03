Presagió su muerte un mes antes: Joven influencer fallece trágicamente durante transmisión en vivo en TikTok - Chilevisión

El joven falleció tras ascender a la cima de la famosa pared de rocas El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite en California y sufrir un lamentable accidente con su cuerda.

Conmoción existe por la trágica muerte de Balin Miller, un influencer y escalador oriundo de Alaska y de solo 23 años.

El joven cayó y murió tras ascender a la cima de la famosa pared de rocas El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite en California y sufrir un lamentable accidente con su cuerda.

Además, su muerte fue transmitida en vivo por TikTok el pasado miércoles, lo que causó conmoción en sus seguidores. De hecho, una persona identificada como Michelle Derrick, afirmó que Miller llegó a la cima, pero al intentar recuperar unas bolsas atrapadas en una roca, cayó mientras transmitía en vivo.

Joven presagió su trágica muerte

El pasado 6 de febrero, casi un mes antes de su trágica muerte, Miller realizó su última publicación en su cuenta de Instagram.

Tras un carrusel de fotos, el joven escribió: "Un final lento para el verano, esperando desaparecer en las Montañas Rocosas".

La trágica muerte fue confirmada por su propia madre

La confirmación de la muerte del joven la hizo a través de redes sociales su propia madre, Jeanine Girard-Moorman.

"Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo superaré esto. Lo amo tanto. Quisiera despertar de esta horrible pesadilla".

"Todo mi mundo se derrumbó, y es muy duro. No hay dolor más grande que perder a tu hijo de una forma tan horrible. Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Amaba escalar y nunca fue por dinero ni fama", agregó la madre.