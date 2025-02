“Tuve miedo de que...”: Periodista que entrevistó a Javier Milei rompió el silencio tras críticas - Chilevisión

Jonatan Viale salió al paso de las críticas que recibió por su polémica entrevista al presidente argentino, en medio del escándalo por el caso de la criptomoneda $LIBRA.

El periodista Jonatan Viale rompió el silencio tras las críticas que recibió por su polémica entrevista al presidente argentino Javier Milei, en medio del escándalo por el caso de la criptomoneda $LIBRA.

Durante una editorial con TN, Viale se refirió a la interrupción del asesor del mandatario, Santiago Caputo, en medio de la conversación. En es emomento se escucha al comunicador advirtiendo un posible "quilombo judicial".

"Era más fácil quedarme en la cama tapado, pero me vino a buscar un gran amigo y me dijo 'no te dejes quebrar, no les des el gusto'", partió diciendo en su mensaje frente a las cámaras.

En ese sentido, afirmó que "no me voy a dejar quebrar por un grupo de mala gente, de resentidos, de envidiosos, de mala leche que quieren destruir la credibilidad de alguien que siempre quiere hacer las cosas lo mejor posible".

Periodista que entrevistó a Milei rompió el silencio

Viale explicó que la entrevista duró 62 minutos en total y fueron "37 preguntas del caso $LIBRA", y lamentó que sólo se recuerde la filtración del polémico video.

El periodista indicó que el asesor tuvo esa reacción porque "Milei en un momento dice que iba a consultar al ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona", lo que podría generar algún tipo de problema judicial.

"Ahí Caputo se da cuenta de que Milei está cometiendo un error delicado porque él no tiene que preguntarle al ministro de Justicia cómo seguir, porque el ministro de justicia no es su abogado, estaría utilizando un recurso público para un tema de él en la Justicia", puntualizó.

El comunicador, a modo de autocrítica, dijo que se equivocó en pedir sacar esa parte de la entrevista.

"Mi error fue que me faltó firmeza para mandarlo a la mier... a Santiago Caputo. Tuve miedo de que la nota se suspenda, no sé. En ese momento solo pensé 'yo quiero que la nota esté, que no corra riesgo la nota'", recalcó.

"¿Quise proteger al presidente? No, de ninguna manera. ¿Quiero que esto salga bien? Sí, quiero que al país le vaya bien. Esta es la última oportunidad que tenemos como país para salir adelante. Pero no por Milei. No me interesa Milei, me chupa un huevo Caputo, no lo conozco a (Manuel) Adorni", arremetió.

"Creo que lo que pasó ayer, en ese segundo de poca lucidez en la Casa Rosada, es que quise ayudar a que esto salga bien. ¿Me equivoqué? Me equivoqué. ¿El periodismo tiene que hacer eso? No. Está para criticar, preguntar, investigar y molestar", agregó.

Asimismo, Jonatan reflexionó sobre su desempeño en la entrevista y aseguró: "No tuve la firmeza de echarlo a la mie... a Santiago Caputo".